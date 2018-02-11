Lifan готовится к продаже обновленной версии Murman
Автомобильный китайский производитель Lifan готовит для покупателей в России новую версию модели Murman. Автомобиль будет иметь 8-ступенчатую АКПП.
Из опций в салоне будет предложено: мультимедиа с возможностью коннектиться со смартфонами, более удобная эргономика расположения различных кнопок. Размеры автомобиля словно скопированы с японской Camry: колесная база 2,77 тыс. мм, высота 1,48 тыс. мм, ширина 1,83 тыс. мм, длина 4,86 тыс. мм. Под капотом будет располагаться полуторалитровый 141-сильный турбированный мотор, компанию ему составит механика с 5 ступенями или 8-ступенчатый автомат.
Нынешняя версия имеет моторы 2,4 и 1,8 литра с мощностью 160 и 121 л.с. и АКПП с 6 ступенями. Также есть передние подушки безопасности, стандартная климатическая установка, антиблокировочная система, кожаный салон, диски R16. Цена уже устаревшей версии 989,9 тыс. рублей.
Из опций в салоне будет предложено: мультимедиа с возможностью коннектиться со смартфонами, более удобная эргономика расположения различных кнопок. Размеры автомобиля словно скопированы с японской Camry: колесная база 2,77 тыс. мм, высота 1,48 тыс. мм, ширина 1,83 тыс. мм, длина 4,86 тыс. мм. Под капотом будет располагаться полуторалитровый 141-сильный турбированный мотор, компанию ему составит механика с 5 ступенями или 8-ступенчатый автомат.
Нынешняя версия имеет моторы 2,4 и 1,8 литра с мощностью 160 и 121 л.с. и АКПП с 6 ступенями. Также есть передние подушки безопасности, стандартная климатическая установка, антиблокировочная система, кожаный салон, диски R16. Цена уже устаревшей версии 989,9 тыс. рублей.
Автор: Северов Андрей