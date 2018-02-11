В Смоленске мужчина открыл стрельбу возле кафе
Сегодня сотрудники полиции в Смоленске получили информация о том, что мужчина начал стрельбу около кафе. Оперативные работники во время прибыли на место преступления и успели задержать нарушителя закона.
По словам очевидцев, произошла ссора между людьми в самом кафе. Конфликт продолжился на улице, где 46-летний житель Хиславичей и начал стрельбу из травмата.
По заявлению пресс-службы правоохранителей, в данный момент возбуждено уголовное дело. Согласно УК РФ за хулиганство мужчине грозит ограничение свободы до 5 лет.
По словам очевидцев, произошла ссора между людьми в самом кафе. Конфликт продолжился на улице, где 46-летний житель Хиславичей и начал стрельбу из травмата.
По заявлению пресс-службы правоохранителей, в данный момент возбуждено уголовное дело. Согласно УК РФ за хулиганство мужчине грозит ограничение свободы до 5 лет.
Автор: Медведев Сергей