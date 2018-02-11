В Мурманске жена жестоко избила мужа кастрюлей по голове
В Мурманскую городскую больницу был госпитализирован 41-летний местный житель с диагнозами ушиб мозга, перелом кости и черепно-мозговая травма. О мужчине врачи сразу же сообщили в полицию.
Правоохранители приехали и опросили пострадавшего, выяснив что причиной получения травм стал конфликт с супругой. Семейная пара, будучи в своей квартире, повздорила на бытовой почве. В процессе словесной стычки женщина взяла кастрюлю и несколько раз ударила мужа по голове.
36-летняя мурманчанка была задержана и доставлена в отделение полиции, где она подписала признание в содеянном. Оказалось, что женщину уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.
Согласно медицинскому заключению подозреваемая нанесла тяжелые телесные увечья мужу, поэтому по данному факту в полиции решили возбудить уголовное дело.
Правоохранители приехали и опросили пострадавшего, выяснив что причиной получения травм стал конфликт с супругой. Семейная пара, будучи в своей квартире, повздорила на бытовой почве. В процессе словесной стычки женщина взяла кастрюлю и несколько раз ударила мужа по голове.
36-летняя мурманчанка была задержана и доставлена в отделение полиции, где она подписала признание в содеянном. Оказалось, что женщину уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.
Согласно медицинскому заключению подозреваемая нанесла тяжелые телесные увечья мужу, поэтому по данному факту в полиции решили возбудить уголовное дело.
Автор: Дрокина Татьяна