Подруга погибшей при крушении Ан-148 бортпроводницы рассказала, каким она была человеком
Коллега погибшей в крушении пассажирского авиалайнера Ан-148 бортпроводницы поделилась воспоминаниями о своей подруге. По её словам, девушка была жизнерадостным человеком, добрым и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь.
О погибшей бортпроводнице женщина рассказала корреспондентам «Пятого канала». За 6 лет совместной работы девушки сдружились и очень радовались, если попадали на один и тот же рейс. Кроме того, коллеги часто проводили вместе досуг, делясь своими переживаниями и планами на будущее. В частности, погибшая приобрела в ипотеку жильё и купила автомобиль, и этим она очень гордилась.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что капитан не захотел обработать самолёт перед вылетом противообледенительной жидкостью.
О погибшей бортпроводнице женщина рассказала корреспондентам «Пятого канала». За 6 лет совместной работы девушки сдружились и очень радовались, если попадали на один и тот же рейс. Кроме того, коллеги часто проводили вместе досуг, делясь своими переживаниями и планами на будущее. В частности, погибшая приобрела в ипотеку жильё и купила автомобиль, и этим она очень гордилась.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что капитан не захотел обработать самолёт перед вылетом противообледенительной жидкостью.
Автор: Воробьева Алина