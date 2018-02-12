Появилась информация, что может выйти версия Metal Gear Solid HD Collection для PS4
В сети появился слух, что может выйти консольная версия игры "Metal Gear Solid HD Collection" для PS4. Сообщило издание GameRant.
Один пристальный посетитель сайта Armature Studios обратил внимание на список платформ, для которых доступен игровой проэкт "Metal Gear Solid HD Collection", среди которых зарегистрирована и PlayStation 4. Возможно, что данная новость не подтвердится, но официальный источник по этому поводу ничего не опроверг и не подтвердил.
20 февраля запланирован выпуск долгожданной версии. Скорее всего, именно после презентаци фирма разработчик и прокомментирует эти слухи.
Один пристальный посетитель сайта Armature Studios обратил внимание на список платформ, для которых доступен игровой проэкт "Metal Gear Solid HD Collection", среди которых зарегистрирована и PlayStation 4. Возможно, что данная новость не подтвердится, но официальный источник по этому поводу ничего не опроверг и не подтвердил.
20 февраля запланирован выпуск долгожданной версии. Скорее всего, именно после презентаци фирма разработчик и прокомментирует эти слухи.
Автор: Медведев Сергей