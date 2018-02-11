В Украине в соцсетях стали глумиться над крушением пассажирского Ан-148
Реакция некоторых жителей Украины на крушение пассажирского Ан-148 возмутила интернет-аудиторию, ведь они стали откровенно глумиться над трагедией, произошедшей в Подмосковье 11 февраля. Катастрофа унесла жизни 71 человека.
Граждане РФ скорбят и выражают соболезнования близким разбившихся людей, а пользователи украинских соцсетей, взрослые люди, стали сочинять колкости и, не стесняясь, радоваться гибели жителей соседнего государства. Кроме того, они использовали в своих постах оскорбления и нецензурные слова, не смущаясь даже от того, что на аватарках выставлены их фото и указаны имена и фамилии. Скриншотами переписок, демонстрирующих уровень развития и степень межнациональной вражды некоторых жителей Украины, поделилось издание Life.
Тем временем портал «Актуальные новости» сообщил о воспоминаниях стюардессы, рассказавшей о том, какой была при жизни её погибшая подруга, бортпроводница разбившегося Ан-148.
Граждане РФ скорбят и выражают соболезнования близким разбившихся людей, а пользователи украинских соцсетей, взрослые люди, стали сочинять колкости и, не стесняясь, радоваться гибели жителей соседнего государства. Кроме того, они использовали в своих постах оскорбления и нецензурные слова, не смущаясь даже от того, что на аватарках выставлены их фото и указаны имена и фамилии. Скриншотами переписок, демонстрирующих уровень развития и степень межнациональной вражды некоторых жителей Украины, поделилось издание Life.
Тем временем портал «Актуальные новости» сообщил о воспоминаниях стюардессы, рассказавшей о том, какой была при жизни её погибшая подруга, бортпроводница разбившегося Ан-148.
Автор: Воробьева Алина