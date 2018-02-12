Анна Семенович покорила поклонников образом русалки
Анна Семенович выложила в Instagram новое фото с отпуска в образе русалки. Подписчикам очень понравилась окружающая звезду райская природа.
В комментарии к своему фото Семенович выразила радостные чувства по поводу отсутствия хейтеров на ее страничке. Она также посоветовала всем излучать больше оптимизма и радости во внешний мир, а для этого нужно меняться, что и звезде было сделать тяжело. Мир вокруг – это зеркало внутреннего мира человека, поэтому нужно меньше завидовать и злиться. Надо брать ответственность за свою жизнь в свои руки и менять ее к лучшему, отметила телеведущая.
Это философское замечание очень понравилось фанатам певицы. Они пожелали ей продолжать дарить всем теплые чувства, всегда радоваться и светиться. Не забыли поклонники поставить к фото 50 тыс. лайков и множество восторженных отзывов.
В комментарии к своему фото Семенович выразила радостные чувства по поводу отсутствия хейтеров на ее страничке. Она также посоветовала всем излучать больше оптимизма и радости во внешний мир, а для этого нужно меняться, что и звезде было сделать тяжело. Мир вокруг – это зеркало внутреннего мира человека, поэтому нужно меньше завидовать и злиться. Надо брать ответственность за свою жизнь в свои руки и менять ее к лучшему, отметила телеведущая.
Это философское замечание очень понравилось фанатам певицы. Они пожелали ей продолжать дарить всем теплые чувства, всегда радоваться и светиться. Не забыли поклонники поставить к фото 50 тыс. лайков и множество восторженных отзывов.
Автор: Северов Андрей