Эксперты рассказали, почему олимпийцы кусают золотые медали
Стало известно, почему у призеров олимпийских игр есть традиция кусать свои медали. Данное сообщение появилось в одном из иностранных изданий MSN.
Первое олимпийское золото в виде медали было вручено на Олимпийских играх в Сент-Луисе, которые прошли ещё в 1904 году. По словам экспертов из Олимпийского телеканала, причиной привычки кусать медаль стало купечество, которое регулярно кусало монеты для убеждения, что они не подделаны.
Так сложилось, что всегда золото сплавляли с другими металлами. Если медаль из настоящего золота укусить, то зубы на ней оставят след.
Но в наше время эта традиция носит больше символизма, чем практического смысла. Дело в том, что сейчас проверять подлинность медали нет смысла, поскольку содержание золота в них уменьшилось до минимума.
Первое олимпийское золото в виде медали было вручено на Олимпийских играх в Сент-Луисе, которые прошли ещё в 1904 году. По словам экспертов из Олимпийского телеканала, причиной привычки кусать медаль стало купечество, которое регулярно кусало монеты для убеждения, что они не подделаны.
Так сложилось, что всегда золото сплавляли с другими металлами. Если медаль из настоящего золота укусить, то зубы на ней оставят след.
Но в наше время эта традиция носит больше символизма, чем практического смысла. Дело в том, что сейчас проверять подлинность медали нет смысла, поскольку содержание золота в них уменьшилось до минимума.
Автор: Медведев Сергей