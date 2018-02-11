Полуголая модель Мария Лиман показала снежные горы
Фотомодель Мария Лиман поделилась с поклонниками очередным откровенным снимком. Звезда Instagram запечатлена полуобнажённой на фоне снежных гор.
В посте к снимку, опубликованному на странице Instagram Марии Лиман, модель позирует в кресле, из одежды на ней – лишь прозрачная комбинация золотистого цвета, оголяющая бюст. По словам Марии Лиман, она хотела оставить на снегу отпечаток «ангелочка», то есть упасть на снежный покров и руками сделать след в виде крыльев, но её желание осталось, по словам фотомодели, лишь в мечтах.
За 20 минут более 1,5 тысячи фолловеров положительно оценили фотопубликацию Марии Лиман. В комментариях они восхитились её подтянутой фигурой и пышными формами.
В посте к снимку, опубликованному на странице Instagram Марии Лиман, модель позирует в кресле, из одежды на ней – лишь прозрачная комбинация золотистого цвета, оголяющая бюст. По словам Марии Лиман, она хотела оставить на снегу отпечаток «ангелочка», то есть упасть на снежный покров и руками сделать след в виде крыльев, но её желание осталось, по словам фотомодели, лишь в мечтах.
За 20 минут более 1,5 тысячи фолловеров положительно оценили фотопубликацию Марии Лиман. В комментариях они восхитились её подтянутой фигурой и пышными формами.
Автор: Воробьева Алина