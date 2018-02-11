Новый суперкар Ford GT добрался до заказчика, проживающего в Европе
Новый суперкар Ford GT добрался до заказчика, проживающего в Европе. По данным зарубежного источника, заявку подали 6500 европейцев.
Первым, кто получит ключи от долгожданной машины, станет парализованный мотогонщик из Скандинавии Джейсон Уоттс. До этого момента у него уже была подобная модель, подстроенная под его особенности. Новый суперкар Ford GT имеет несколько изменений. К примеру, крыша получила багажник. Сделано это для возможности транспортировать инвалидное кресло.
По словам счастливого обладателя спорткара, на одном из датских автосалонов его Ford GT был самой быстрой машиной в мире для людей с ограниченными возможностями.
Согласно заявлению производителя, планируется выпустить не более 1000 экземпляров обновлённой модели.
Первым, кто получит ключи от долгожданной машины, станет парализованный мотогонщик из Скандинавии Джейсон Уоттс. До этого момента у него уже была подобная модель, подстроенная под его особенности. Новый суперкар Ford GT имеет несколько изменений. К примеру, крыша получила багажник. Сделано это для возможности транспортировать инвалидное кресло.
По словам счастливого обладателя спорткара, на одном из датских автосалонов его Ford GT был самой быстрой машиной в мире для людей с ограниченными возможностями.
Согласно заявлению производителя, планируется выпустить не более 1000 экземпляров обновлённой модели.
Автор: Медведев Сергей