СМИ: При крушении Ан-148 погибла супруга экс-замглавы Орска
Среди пассажиров, погибших при крушении пассажирского Ан-148, находилась супруга экс-замглавы города Орск. Она занимала должность начальника оренбургского отдела Управления Федерального казначейства.
Данную информацию обнародовал веб-ресурс Orenday. Согласно источнику, наряду с супругой экс-замглавы Орска, погибли известный в городе бизнесмен и его жена.
Ранее портал «Актуальные новости» опубликовал полный перечень людей, оказавшихся в роковой для них день на борту авиалайнера Ан-148.
Данную информацию обнародовал веб-ресурс Orenday. Согласно источнику, наряду с супругой экс-замглавы Орска, погибли известный в городе бизнесмен и его жена.
Ранее портал «Актуальные новости» опубликовал полный перечень людей, оказавшихся в роковой для них день на борту авиалайнера Ан-148.
Автор: Воробьева Алина