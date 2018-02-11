Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: Всё, что известно на данный момент
11 февраля около 14:00 в “Саратовских авиалиниях” сообщили об исчезновении с радаров самолета Ан-148, следовавшего по рейсу Москва-Орск. После МЧС подтвердило, что летательное средство с 71 человеком на борту потерпело крушение в Раменском районе.
На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Первоначально в СМИ появилась информация, что летательное средство принадлежало “Почте России” - причиной таких предположений стали данные очевидцев, которые сообщили об обнаружении на месте крушения множества писем. После представители компании информацию опровергли.
“В нашем авиапарке 2 лайнера Ту-204. Они функционируют в штатном режиме”, - заявили в “Почте России”.
Тем временем на место трагедии прибыли спасатели и спецслужбы. Журналистам подтвердили, что при крушении Ан-148 погибли все пассажиры и члены экипажа. Очевидцы опубликовали фото и видео трагедии в социальных сетях. На кадрах видно, что в районе посёлка Аргуново всюду лежат осколки самолета и тела погибших.
На место крушения прибыл глава федерального Минтранса Максим Соколов. Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что поисковая операция будет вестись круглосуточно.
Журналистам предоставили список погибших при крушении самолета. Среди 71 человека 60 были жителями Оренбургской области. Также на рейсе пребывал ребенок 5 лет. На данный момент найдены не все тела погибших.
Точная причина крушения самолета еще не названа. Среди первых предположений - неблагоприятные погодные условия. Также причиной трагедии могла быть ошибка экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Кроме этого, по неподтвержденным данным, Ан-148 мог столкнуться с другим летательным средством, обломки которого якобы обнаружили недалеко от места крушения, но эти данные ни одно из официальных ведомств не подтвердило. Тем временем некоторые очевидцы трагедии сообщили, что перед падением самолет горел.
В Ростехнадзоре заявили о выявленных нарушениях при эксплуатации летательного средства. В частности, сообщили о нарушении сроков замены в редукторах масла и промывки фильтра стартера. После в СМИ заявили, что капитан самолета отказался перед вылетом обрабатывать летательное средство противообледенительной жидкостью, что также могло повлиять на трагедию.
Тем временем был обнаружен “черный ящик”, который уже изучают специалисты. В СМИ опубликовали последние аудиозаписи переговоров с пилотами Ан-148, которые не раскрывают подробностей трагедии: пилоты не сообщали об поломках или ошибках, а просто через некоторое время перестали отвечать диспетчерам. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
"Актуальные Новости" следят за развитием событий и выражают соболезнования близким погибших.
На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Первоначально в СМИ появилась информация, что летательное средство принадлежало “Почте России” - причиной таких предположений стали данные очевидцев, которые сообщили об обнаружении на месте крушения множества писем. После представители компании информацию опровергли.
“В нашем авиапарке 2 лайнера Ту-204. Они функционируют в штатном режиме”, - заявили в “Почте России”.
Тем временем на место трагедии прибыли спасатели и спецслужбы. Журналистам подтвердили, что при крушении Ан-148 погибли все пассажиры и члены экипажа. Очевидцы опубликовали фото и видео трагедии в социальных сетях. На кадрах видно, что в районе посёлка Аргуново всюду лежат осколки самолета и тела погибших.
На место крушения прибыл глава федерального Минтранса Максим Соколов. Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что поисковая операция будет вестись круглосуточно.
Журналистам предоставили список погибших при крушении самолета. Среди 71 человека 60 были жителями Оренбургской области. Также на рейсе пребывал ребенок 5 лет. На данный момент найдены не все тела погибших.
Точная причина крушения самолета еще не названа. Среди первых предположений - неблагоприятные погодные условия. Также причиной трагедии могла быть ошибка экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Кроме этого, по неподтвержденным данным, Ан-148 мог столкнуться с другим летательным средством, обломки которого якобы обнаружили недалеко от места крушения, но эти данные ни одно из официальных ведомств не подтвердило. Тем временем некоторые очевидцы трагедии сообщили, что перед падением самолет горел.
В Ростехнадзоре заявили о выявленных нарушениях при эксплуатации летательного средства. В частности, сообщили о нарушении сроков замены в редукторах масла и промывки фильтра стартера. После в СМИ заявили, что капитан самолета отказался перед вылетом обрабатывать летательное средство противообледенительной жидкостью, что также могло повлиять на трагедию.
Тем временем был обнаружен “черный ящик”, который уже изучают специалисты. В СМИ опубликовали последние аудиозаписи переговоров с пилотами Ан-148, которые не раскрывают подробностей трагедии: пилоты не сообщали об поломках или ошибках, а просто через некоторое время перестали отвечать диспетчерам. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
"Актуальные Новости" следят за развитием событий и выражают соболезнования близким погибших.
Автор: Екатерина Кузнецова