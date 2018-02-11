СК опроверг информацию о жалобах экипажа Ан-148 на неисправность самолёта
В СК опровергли появившиеся в СМИ сведения о жалобах со стороны экипажа Ан-148 на неисправность лайнера. Самолёт разбился в воскресенье, 11 февраля, точная причина катастрофы пока не выяснена.
«На текущий момент специалисты установили, что перед вылетом экипаж Ан-148 не сообщал о каких-либо неисправностях авиалайнера», – привёл веб-ресурс «РИА Новости» слова официального представителя СК Светланы Петренко.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что капитан разбившегося воздушного судна, предположительно, не захотел обработать перед полётом Ан-148 ПОЖ.
«На текущий момент специалисты установили, что перед вылетом экипаж Ан-148 не сообщал о каких-либо неисправностях авиалайнера», – привёл веб-ресурс «РИА Новости» слова официального представителя СК Светланы Петренко.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что капитан разбившегося воздушного судна, предположительно, не захотел обработать перед полётом Ан-148 ПОЖ.
Автор: Воробьева Алина