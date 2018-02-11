УАЗ к 2022 году готовит производство компактного кроссовера "3170"
УАЗ готовит к выходу в 2022 году компактный кроссовер «3170». Автомобиль будет иметь 170-сильный мотор.
Кроме этого, российский автопроизводитель представит обновленную версию «Патриота», который должен иметь очень привлекательный дизайн. Но самая главная новость – это появление в недалеком будущем абсолютно новой модели. УАЗ «3170» представляет собой компактный кроссовер с несущим кузовом вместо классической рамы. Автомобиль будет оснащаться 2,5-литровым мотором, мощностью от 150 до 170 л.с.. Размеры будущего SUV: длина составляет 4,6 м., клиренс 200 мм, база по колесам – 2,7 метра.
Новинка должна будет делить рынок и выгрызать место под солнцем у Nissan Qashqai, Kia Sportage, Toyota RAV4. Помогать инженерам будут специалисты из Ford.
Кроме этого, российский автопроизводитель представит обновленную версию «Патриота», который должен иметь очень привлекательный дизайн. Но самая главная новость – это появление в недалеком будущем абсолютно новой модели. УАЗ «3170» представляет собой компактный кроссовер с несущим кузовом вместо классической рамы. Автомобиль будет оснащаться 2,5-литровым мотором, мощностью от 150 до 170 л.с.. Размеры будущего SUV: длина составляет 4,6 м., клиренс 200 мм, база по колесам – 2,7 метра.
Новинка должна будет делить рынок и выгрызать место под солнцем у Nissan Qashqai, Kia Sportage, Toyota RAV4. Помогать инженерам будут специалисты из Ford.
Автор: Северов Андрей