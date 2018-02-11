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Стали известны планы Илона Маска на Tesla Model Y
Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем состоится презентация доступной версии электрокроссовера Modal Y. Данная модель получит приблизительный тираж в 1 млн экземпляров за год.

Стали известны планы Илона Маска на Tesla Model Y


Согласно заявлению иностранного источника, инновационная новинка будет представлена не ранее 2020 года. Напомним, что изначально планировалось запустить реализацию чуть раньше. Но Илон Маск объяснил, что разработка новой модели специально делается более доступной. Целевой аудиторией текущего проекта станут люди с не самым высоким достатком. Именно это является приоритетом компании и позволит вернуть инвестиции и былую прибыль. Также руководитель Tesla Motors добавил, что для него это очень волнительный проект, в котором решатся и устранятся главные проблемы былых моделей. Среди них модернизация дизайна будет делаться таковой, чтобы автомобиль был более привлекателен для покупателей и стал более проще в производстве.

Эксперты отныне скептично относятся к разным грандиозным заявлениям Илона Маска. Причиной стали более ранние планы компании, которые также презентовались очень помпезно. Но есть все шансы, что в этот раз всё задуманное будет воплощено в новой модели.

Автор: Медведев Сергей
Вчера, 22:41
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