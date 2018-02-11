Составлен ТОП-5 самых популярных авто бизнес-класса в мире
Эксперты составили топ-5 наиболее популярных в мировом масштабе авто бизнес-класса. Во главе рейтинга встала немецкая модель Mercedes-Benz E-Class.
Продажи легковых машин бизнес-класса в минувшем году достигли отметки в 3,07 миллиона реализованных экземпляров. Данный показатель на 7,6 % больше, чем в позапрошлом году. На мировом авторынке указанный сегмент занял долю в 3,8 %. Лидер топа-5, Mercedes-Benz E-Class, показал рост продаж в 36 %, составив в количественном эквиваленте 385,4 тысячи реализованных единиц.
2-е и 3-е места достались баварской модели BMW 5 Series (337,4 тысячи проданных авто) и Audi A6 (255,4 тысячи). На 4-й и 5-й строках специалисты разместили Skoda Superb (141 тысяча) и Hyundai Grandeur (132 тысячи).
Ранее эксперты составили топ-10 самых популярных в РФ европейских автомоделей.
Продажи легковых машин бизнес-класса в минувшем году достигли отметки в 3,07 миллиона реализованных экземпляров. Данный показатель на 7,6 % больше, чем в позапрошлом году. На мировом авторынке указанный сегмент занял долю в 3,8 %. Лидер топа-5, Mercedes-Benz E-Class, показал рост продаж в 36 %, составив в количественном эквиваленте 385,4 тысячи реализованных единиц.
2-е и 3-е места достались баварской модели BMW 5 Series (337,4 тысячи проданных авто) и Audi A6 (255,4 тысячи). На 4-й и 5-й строках специалисты разместили Skoda Superb (141 тысяча) и Hyundai Grandeur (132 тысячи).
Ранее эксперты составили топ-10 самых популярных в РФ европейских автомоделей.
Автор: Воробьева Алина