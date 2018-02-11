В городе Стерлитамаке в Башкирии похитили мужчину
В городе Стерлитамаке, который находится в Башкирии, свидетельница сообщила о том, что видела похищение неизвестного ей человека. Подозреваемые скрылись на угнанном автомобиле.
Вчера ночью на глазах свидетельницы был похищен мужчина. Он был насильно заперт в багажнике автомобиля Daewoo Nexia, женщина сразу же сообщила о похищении в полицию. Она добавила, что неизвестные вывезли пострадавшего на угнанном автомобиле, который украли у сильно пьяной женщины.
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.
Вчера ночью на глазах свидетельницы был похищен мужчина. Он был насильно заперт в багажнике автомобиля Daewoo Nexia, женщина сразу же сообщила о похищении в полицию. Она добавила, что неизвестные вывезли пострадавшего на угнанном автомобиле, который украли у сильно пьяной женщины.
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.
Автор: Северов Андрей