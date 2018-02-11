Неизвестные украли привезенный активистами к дому Порошенко «столб позора»
Украинские активисты привезли к дому Петра Порошенко, расположенного в посёлке Козино Киевской области, «столб позора». Через некоторое время устройство было украдено неизвестными.
«К дому украинского госглавы прибыли представители различных организаций. Количество охраны жилища Петра Порошенко увеличили настолько, что оно в несколько десятков раз превышает число собравшихся там активистов», – привёл слова общественного деятеля Елизаветы Богуцкой телеканал NewsOne.
Активист также пожаловалась, установкой «столба позора» представители общественных организаций желали выразить своё недоверие властям и поставить под сомнение статус Петра Порошенко как президента, но кто-то, воспользовавшись неразберихой, унёс устройство в неизвестном направлении.
Ранее украинский президент рассказал о главной проблеме возглавляемого им государства.
«К дому украинского госглавы прибыли представители различных организаций. Количество охраны жилища Петра Порошенко увеличили настолько, что оно в несколько десятков раз превышает число собравшихся там активистов», – привёл слова общественного деятеля Елизаветы Богуцкой телеканал NewsOne.
Активист также пожаловалась, установкой «столба позора» представители общественных организаций желали выразить своё недоверие властям и поставить под сомнение статус Петра Порошенко как президента, но кто-то, воспользовавшись неразберихой, унёс устройство в неизвестном направлении.
Ранее украинский президент рассказал о главной проблеме возглавляемого им государства.
Автор: Воробьева Алина