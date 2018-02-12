Фотошпионы рассекретили салон KIA Ceed 2018
Салон предстоящей новинки автосалона в Женеве KIA Ceed 2018 рассекретили на фото. По данным Carscoops, запечатлеть интерьер хэтчбека удалось фотошпионам.
Судя по опубликованным фото, будущих покупателей ожидает обновленное рулевое колесо, иная приборная панель с двумя “колодцами” и полностью новая центральная консоль. В частности, на нее вывели блок управления климатконтролем, а также мультимедийный экран. Кроме этого, подтвердились слова самих производителей об улучшенных материалах отделки.
Новое название новинки расшифровывается как “Community of Europe, with European Design”, что указывает на ориентацию новинки на европейский рынок. Ожидается, что KIA Ceed сможет завоевать рынки и вернуться в ТОП самых популярных хэтчбеков мира.
Судя по опубликованным фото, будущих покупателей ожидает обновленное рулевое колесо, иная приборная панель с двумя “колодцами” и полностью новая центральная консоль. В частности, на нее вывели блок управления климатконтролем, а также мультимедийный экран. Кроме этого, подтвердились слова самих производителей об улучшенных материалах отделки.
Новое название новинки расшифровывается как “Community of Europe, with European Design”, что указывает на ориентацию новинки на европейский рынок. Ожидается, что KIA Ceed сможет завоевать рынки и вернуться в ТОП самых популярных хэтчбеков мира.
Автор: Екатерина Кузнецова