Российские компании с неоформленными работниками могут лишить налоговых льгот
В РФ ожидают изменения в КЗоТ, предприятия, не оформляющие официально своих работников, не смогут рассчитывать на налоговые льготы. Предстоящее нововведение озвучил в массмедиа Олег Шеин, член думского комитета по труду.
Новый закон могут принять в ближайшей перспективе, в его тексте указывается на необходимость лишения налоговых преференций компаний, не фиксирующих трудовые отношения с персоналом путём заполнения трудовых книжек, а также не заключающих соответствующие контракты. Олег Шеин, инициатор новшества, депутат от «Справедливой России», считает, что смысл нововведения достаточно прост: при выявлении проверкой более 10% неучтенного персонала будут применяться законные меры. Было указано на тот немаловажный аспект, что если более 100 сотрудников предприятия заняты трудом неофициально, организация лишается налоговых льгот, оплачивая обязательные платежи и сборы по обычной программе.
В настоящее время наказание за подобные нарушения составляет для юридических лиц 30-35 тыс. рублей. По мнению экспертов, неофициально в России работают 23-35 млн человек.
Новый закон могут принять в ближайшей перспективе, в его тексте указывается на необходимость лишения налоговых преференций компаний, не фиксирующих трудовые отношения с персоналом путём заполнения трудовых книжек, а также не заключающих соответствующие контракты. Олег Шеин, инициатор новшества, депутат от «Справедливой России», считает, что смысл нововведения достаточно прост: при выявлении проверкой более 10% неучтенного персонала будут применяться законные меры. Было указано на тот немаловажный аспект, что если более 100 сотрудников предприятия заняты трудом неофициально, организация лишается налоговых льгот, оплачивая обязательные платежи и сборы по обычной программе.
В настоящее время наказание за подобные нарушения составляет для юридических лиц 30-35 тыс. рублей. По мнению экспертов, неофициально в России работают 23-35 млн человек.
Автор: Семен Зайцев