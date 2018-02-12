Брутальный пикап JMC Yuhu получил ряд доработок
Компания JMC начала продажи рестайлинговой версии полноразмерного пикапа Yuhu. Автомобиль получил ряд доработок: внешне он стал более агрессивным и брутальным, а линейка двигателей обзавелась турбированным силовым агрегатом.
До рынка Китая пикап доберется к середине февраля. JMC Yuhu 2018 года выпуска получила расширенный пакет опций и новые комплектации. Длина внедорожника составила 5375 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, колесная база – 3085 мм. Производитель предложит JMC Yuhu 2018 в трёх вариантах исполнения с минимальной ценой 132900 юаней, а это примерно 1227000 рублей. Что касается топовой вариации, то она обойдется в 160400 юаней (1480000 рублей).
Под капотом пикапа находится 2-литровый силовой агрегат, работающий на бензине и способный генерировать 205 лошадиных сил. Также производитель предлагает версию JMC Yuhu 2018 с 2,4-литровым движком на 140 л.с. Оба двигателя осуществляют работу в паре с 6-ступенчатой «механикой» или же 6-диапазонным «автоматом». Привод может быть, как полным, так и задним.
Что касается функционала, то в автомобиле присутствует современный мультимедийный комплекс, камера заднего видна, опция запуска двигателя с кнопки, система безключевого доступа, функция ассистента парковки. Кроме этого, присутствуют шесть подушек безопасности, климат-контроль, система стабилизации, панорамный люк, кожаная отделка салона.
До рынка Китая пикап доберется к середине февраля. JMC Yuhu 2018 года выпуска получила расширенный пакет опций и новые комплектации. Длина внедорожника составила 5375 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, колесная база – 3085 мм. Производитель предложит JMC Yuhu 2018 в трёх вариантах исполнения с минимальной ценой 132900 юаней, а это примерно 1227000 рублей. Что касается топовой вариации, то она обойдется в 160400 юаней (1480000 рублей).
Под капотом пикапа находится 2-литровый силовой агрегат, работающий на бензине и способный генерировать 205 лошадиных сил. Также производитель предлагает версию JMC Yuhu 2018 с 2,4-литровым движком на 140 л.с. Оба двигателя осуществляют работу в паре с 6-ступенчатой «механикой» или же 6-диапазонным «автоматом». Привод может быть, как полным, так и задним.
Что касается функционала, то в автомобиле присутствует современный мультимедийный комплекс, камера заднего видна, опция запуска двигателя с кнопки, система безключевого доступа, функция ассистента парковки. Кроме этого, присутствуют шесть подушек безопасности, климат-контроль, система стабилизации, панорамный люк, кожаная отделка салона.
Автор: Валерия Орлова