Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Авто

Брутальный пикап JMC Yuhu получил ряд доработок
Компания JMC начала продажи рестайлинговой версии полноразмерного пикапа Yuhu. Автомобиль получил ряд доработок: внешне он стал более агрессивным и брутальным, а линейка двигателей обзавелась турбированным силовым агрегатом.

Брутальный пикап JMC Yuhu получил ряд доработок


До рынка Китая пикап доберется к середине февраля. JMC Yuhu 2018 года выпуска получила расширенный пакет опций и новые комплектации. Длина внедорожника составила 5375 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, колесная база – 3085 мм. Производитель предложит JMC Yuhu 2018 в трёх вариантах исполнения с минимальной ценой 132900 юаней, а это примерно 1227000 рублей. Что касается топовой вариации, то она обойдется в 160400 юаней (1480000 рублей).

Под капотом пикапа находится 2-литровый силовой агрегат, работающий на бензине и способный генерировать 205 лошадиных сил. Также производитель предлагает версию JMC Yuhu 2018 с 2,4-литровым движком на 140 л.с. Оба двигателя осуществляют работу в паре с 6-ступенчатой «механикой» или же 6-диапазонным «автоматом». Привод может быть, как полным, так и задним.

Что касается функционала, то в автомобиле присутствует современный мультимедийный комплекс, камера заднего видна, опция запуска двигателя с кнопки, система безключевого доступа, функция ассистента парковки. Кроме этого, присутствуют шесть подушек безопасности, климат-контроль, система стабилизации, панорамный люк, кожаная отделка салона.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:39
Читайте также
Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили
В Воронеже проект метро станет курировать
Старинная Тимирязевская академия создает новые
Прощание с актёром Дмитрием Соловьёвым состоится
Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о
В Киеве задержан Михаил Саакашвили
Российская таможня станет полностью электронной к
Погибший в результате крушения Ан-148 уральский
Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148
Житель США сфотографировал преследующий самолёт
Аналитики: Темп изменения курсовой устойчивости
Украинский завод «Антонов» заявил о готовности
Добавление комментария
Последние новости
12.02, 21:40 На поверхности Луны находится столько же воды, как в 4
12.02, 21:39 Стивен Хокинг: Скоро человечество покинет Землю
12.02, 21:39 Гибридный Range Rover поднялся по 999 ступеням к «К
12.02, 21:20 Юлия Началова возмущена обвинениями в алкоголизме
12.02, 21:09 Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили в топ
12.02, 21:07 Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на
12.02, 21:06 Тоннели Boring Company ускорят производство
12.02, 21:00 Ученые: Женщины подвержены повышенному оргазму при
12.02, 20:54 В Воронеже проект метро станет курировать «Агентство
12.02, 20:45 Стартап Nebula Genomics предлагает продавать информацию
12.02, 20:37 Аукцион б/у авто CarPrice запускает онлайн-автомаркет
12.02, 20:34 Назван самый популярный корпоративный автомобиль в
12.02, 20:33 Старинная Тимирязевская академия создает новые условия
12.02, 20:31 В Индии открылась выставка коллекционных автомобилей
12.02, 20:23 В результате падения Настасья Самбурская серьезно
12.02, 20:05 У разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 уже
12.02, 20:01 Туристы рискуют попасть под суд за организацию
12.02, 19:51 Назван самый роскошный автомобиль в истории
12.02, 19:50 Во Франции создали позволяющий прослушивать виниловые
12.02, 19:48 Шура на концерте «Кавер Бум» вновь раскритиковал Курган