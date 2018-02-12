В Сети опубликовали видео момента крушения Ан-148 в Подмосковье
Пользователи Сети опубликовали момент крушения Ан-148 в Подмосковье. На записи самолет можно заметить на горизонте в виде яркой вспышки.
Сообщается, что видео засняла камера, установленная на частном доме в Раменском районе. В 14:27 11 февраля Ан-148 резко снизился и рухнул на землю. После взрыва, который сопутствовал крушению, самолет еще проехал определенное расстояние.
На борту летательного средства находился 71 человек. Пассажиры и экипаж при крушении погибли. Журналисты “Актуальных Новостей” собрали все известные подробности об инциденте в отдельном материале.
Сообщается, что видео засняла камера, установленная на частном доме в Раменском районе. В 14:27 11 февраля Ан-148 резко снизился и рухнул на землю. После взрыва, который сопутствовал крушению, самолет еще проехал определенное расстояние.
На борту летательного средства находился 71 человек. Пассажиры и экипаж при крушении погибли. Журналисты “Актуальных Новостей” собрали все известные подробности об инциденте в отдельном материале.
Автор: Екатерина Кузнецова