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Помогла Ольге Бузовой остаться на проекте «Дом-2» Ксения Собчак
Ольга Бузова осталась в своё время в реалити-шоу «Дом-2» только благодаря поддержке тогда ведущей проекта Ксении Собчак. Участники телестройки гнобили ныне популярную певицу, и в какой-то момент она, не выдержав издёвок и решив уйти, побежала к воротам.

Помогла Ольге Бузовой остаться на проекте «Дом-2» Ксения Собчак


На пути Ольгу Бузову остановила Ксения Собчак, дав совет, помогший взять себя в руки и справиться с обидой. «Оля, ты – личность, потому тебя всегда будут гнобить, от недоброжелателей тебе не избавиться никак и никогда. Учись сдерживать свои эмоции, относиться к себе с юмором и с достоинством выходить из любых ситуаций», – поделилась воспоминаниями о поддержке теледивы исполнительница с корреспондентами издания «7Дней».

После непродолжительной беседы Ольга Бузова пересилила себя и передумала уходить из «Дома-2». Там она, взяв на вооружение рекомендацию Ксении Собчак, научилась самообладанию и твёрдо решила добиться успеха, что у неё и получилось. Звезда до сих пор помнит о недоброжелателях, которых у неё стало намного больше, и старается не зацикливаться на негативе, идти вперёд, занимаясь любимым делом.

Ранее портал «Актуальные новости» сообщил о бенефисе Ольги Бузовой на проекте «Дом-2».

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:13
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