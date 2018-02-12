В Благовещенске «КамАЗ» столкнулся с поездом, погиб водитель
В Благовещенске в ночь на понедельник, 12 февраля, произошло столкновение «КамАЗа» и поезда. Сообщается, что водитель большегруза погиб. Информацию подтвердили в амурском управлении МВД.
Инцидент был зафиксирован на регулируемом железнодорожном переезде. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего. Сотрудники ГИБДД организовали объезд места аварии, обеспечили безопасность проезда в зоне данного участка.
Личность погибшего уже установлена, им является мужчина 1963 года рождения, он скончался на месте ДТП, сотрудники скорой помощи, прибывшие на место инцидента, констатировали его смерть. Тело из грузовика доставали спасатели. Сейчас оно находится в морге.
В результате аварии у локомотива оказался пробит топливный бак. По факту случившегося продолжает проводиться проверка.
Инцидент был зафиксирован на регулируемом железнодорожном переезде. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего. Сотрудники ГИБДД организовали объезд места аварии, обеспечили безопасность проезда в зоне данного участка.
Личность погибшего уже установлена, им является мужчина 1963 года рождения, он скончался на месте ДТП, сотрудники скорой помощи, прибывшие на место инцидента, констатировали его смерть. Тело из грузовика доставали спасатели. Сейчас оно находится в морге.
В результате аварии у локомотива оказался пробит топливный бак. По факту случившегося продолжает проводиться проверка.
Автор: Валерия Орлова