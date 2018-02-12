Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей ко Дню влюбленных
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, которые могут приглянуться парам ко Дню влюбленных. Среди самых популярных моделей 14 февраля особое место занимают люксовые автомобили.
Так, для пар, чьи отношения находятся на начальной стадии, эксперты рекомендуют Mazda MX-5. Родстер позволит не ограничиваться в выборе места для свидания, поскольку одинаково хорошо подойдет как для города, так и для поездки за его пределы. Автомобиль отличается особым дизайном и увеличенным количеством опций, среди которых особое внимание уделено системе безопасности.
Версия Fiat 500 от ателье Garage Italia Custom, считают эксперты, идеально подойдет для пар, отношения которых уже пережили определенное время. “Эротическая” новинка украшена рисунками из Камасутры или Сюнги на выбор. Кроме этого, хэтчбек оборудован шторами, позволяющими парам уединиться в любой момент, а в список оснащения включены наручники и плетка.
Для влюбленных, которые уверены в долговечности отношений, предлагается Mercedes-Benz E-Class L. Люксовая версия под названием Maybach порадует особой отделкой салона кожей, а также расширенной колесной базой, что значительно увеличивает сидение заднего ряда.
Chrysler Pacifica предлагают тем влюбленным, которые готовы завести детей. Минивэн с двигателем в 279 лошадиных сил удовлетворит потребности любого семейства.
Ну а тем парам, которые планируют путешествовать, предлагается Volkswagen California XXL - один из наиболее комфортабельных авто для природы. В качестве опций представлены кровать, душ, кухня и выдвижная крыша.
Так, для пар, чьи отношения находятся на начальной стадии, эксперты рекомендуют Mazda MX-5. Родстер позволит не ограничиваться в выборе места для свидания, поскольку одинаково хорошо подойдет как для города, так и для поездки за его пределы. Автомобиль отличается особым дизайном и увеличенным количеством опций, среди которых особое внимание уделено системе безопасности.
Версия Fiat 500 от ателье Garage Italia Custom, считают эксперты, идеально подойдет для пар, отношения которых уже пережили определенное время. “Эротическая” новинка украшена рисунками из Камасутры или Сюнги на выбор. Кроме этого, хэтчбек оборудован шторами, позволяющими парам уединиться в любой момент, а в список оснащения включены наручники и плетка.
Для влюбленных, которые уверены в долговечности отношений, предлагается Mercedes-Benz E-Class L. Люксовая версия под названием Maybach порадует особой отделкой салона кожей, а также расширенной колесной базой, что значительно увеличивает сидение заднего ряда.
Chrysler Pacifica предлагают тем влюбленным, которые готовы завести детей. Минивэн с двигателем в 279 лошадиных сил удовлетворит потребности любого семейства.
Ну а тем парам, которые планируют путешествовать, предлагается Volkswagen California XXL - один из наиболее комфортабельных авто для природы. В качестве опций представлены кровать, душ, кухня и выдвижная крыша.
Автор: Екатерина Кузнецова