Более 30 улиц в Астрахани и пригороде останутся без света 12 февраля
В Астрахани 12 февраля отключат от энергоснабжения более 30 улиц. Это вызвано проведением запланированных ранее реконструкций и ремонтных работ ряда энергообъектов областного города.
На протяжении понедельника без электричества временно останутся 34 улиц города, а также в Камызяке. Пресс-представитель «Астрахань Энерго» сообщил о предстоящих отключениях. Помимо улиц, без света останется ряд населённых пунктов в пределах области. Ограничение в подаче ресурса адресным потребителям связано с необходимостью улучшения качества энергоснабжения. В Ленинском районе отключение произойдет с 08:00 до 13:00 (по местному времени) на двух ул.: Революционная 48-67 и Цурюпы. Ещё 10 улиц отключат в этом же районе (с 09:00 до 17:00). Выборочно будут также обесточены некоторые другие улицы (с 10:00 до 17:00).
В Трусовском районе с 9:00 до 16:00 часов отключат не менее 16 улиц, в городе Камызяк электричество не будет временно поставляться с 11:00 до 12:00, на прочие потребительские объекты – с 11:00 до 17:00. В Наримановском районе отключение произойдет в период 10:00-15:00, в Приволжском (выборочно) - 08:00-17:00.
На протяжении понедельника без электричества временно останутся 34 улиц города, а также в Камызяке. Пресс-представитель «Астрахань Энерго» сообщил о предстоящих отключениях. Помимо улиц, без света останется ряд населённых пунктов в пределах области. Ограничение в подаче ресурса адресным потребителям связано с необходимостью улучшения качества энергоснабжения. В Ленинском районе отключение произойдет с 08:00 до 13:00 (по местному времени) на двух ул.: Революционная 48-67 и Цурюпы. Ещё 10 улиц отключат в этом же районе (с 09:00 до 17:00). Выборочно будут также обесточены некоторые другие улицы (с 10:00 до 17:00).
В Трусовском районе с 9:00 до 16:00 часов отключат не менее 16 улиц, в городе Камызяк электричество не будет временно поставляться с 11:00 до 12:00, на прочие потребительские объекты – с 11:00 до 17:00. В Наримановском районе отключение произойдет в период 10:00-15:00, в Приволжском (выборочно) - 08:00-17:00.
Автор: Семен Зайцев