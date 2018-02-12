Аналитики назвали самые популярные модели смартфонов
Эксперты-аналитики провели анализ продаж смартфонов по всему миру и выяснили, модели с каким размером экрана наиболее популярны в той или иной стране. Самые популярные 5,5-дюймовые устройства.
Менее всего востребованными оказались девайсы с экраном 5,7 дюйма, но, с другой стороны, они быстрее остальных набирают популярность. Наибольшее количество потребителей оказалось в Малайзии – 12% от всех продаж, далее идет Египет и РФ – 7% покупателей, следом Северная Америка, Канада, Нигерия, Швеция с Австралией – 4%, 3% итальянцев и британцев теперь обладают такими телефонами.
Второе место занимают 4-дюймовые гаджеты. Самыми популярными они оказались у канадцев, британцев, жителей Южной Африки – 16% продаж, в США, Франции, Германии, Колумбии, Австралии, Швеции – 10 %.
Первое место занимаю смартфоны со средней диагональю 5,5 дюйма. Больше всего поклонников у такого размера в Нигерии, Индии, Малайзии – 25% потребителей. Выбрали 20% от всех обладателей смартфонов в Австралии, Египте, США. 15% японцев, аргентинцев, испанцев, швейцарцев поделились своими сбережениями, выбрав дынные устройства.
Менее всего востребованными оказались девайсы с экраном 5,7 дюйма, но, с другой стороны, они быстрее остальных набирают популярность. Наибольшее количество потребителей оказалось в Малайзии – 12% от всех продаж, далее идет Египет и РФ – 7% покупателей, следом Северная Америка, Канада, Нигерия, Швеция с Австралией – 4%, 3% итальянцев и британцев теперь обладают такими телефонами.
Второе место занимают 4-дюймовые гаджеты. Самыми популярными они оказались у канадцев, британцев, жителей Южной Африки – 16% продаж, в США, Франции, Германии, Колумбии, Австралии, Швеции – 10 %.
Первое место занимаю смартфоны со средней диагональю 5,5 дюйма. Больше всего поклонников у такого размера в Нигерии, Индии, Малайзии – 25% потребителей. Выбрали 20% от всех обладателей смартфонов в Австралии, Египте, США. 15% японцев, аргентинцев, испанцев, швейцарцев поделились своими сбережениями, выбрав дынные устройства.
Автор: Северов Андрей