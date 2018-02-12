В Ростовской области найден древнее захоронение XVII века до нашей эры
Ученые в ходе проведения экспедиции в Ростовской области обнаружили древнее захоронение богатой девушки, которое датируется XVII веком до нашей эры. Сообщается, что погребение было нетронутым, усопшую похоронили в наряде невесты.
Раскопанная археологами из Ростова-на-Дону курганная гряда оказалась не разграбленной за прошедшие 37 веков. В одном погребении специалисты обнаружили огромное количество украшений. В последний путь девушку проводили в роскошном убранстве. Наряд не был декорирован золотом, однако там присутствовали украшения из матового стекла и бронзы, которые ценились не меньше в те времена. В сплетенных в косу волосах девушки археологи обнаружили нитку подвесок из морских раковин. Сообщается, что они могли попасть на Дон только с побережья Индийского океана. Этот факт указывает на обширную географию торговли.
Ученые обратили внимание на то, что бусины были тщательно обработаны посредством механического способа. Скорее всего, использовался токарный станок, изобретенный местными жителями.
Раскопанная археологами из Ростова-на-Дону курганная гряда оказалась не разграбленной за прошедшие 37 веков. В одном погребении специалисты обнаружили огромное количество украшений. В последний путь девушку проводили в роскошном убранстве. Наряд не был декорирован золотом, однако там присутствовали украшения из матового стекла и бронзы, которые ценились не меньше в те времена. В сплетенных в косу волосах девушки археологи обнаружили нитку подвесок из морских раковин. Сообщается, что они могли попасть на Дон только с побережья Индийского океана. Этот факт указывает на обширную географию торговли.
Ученые обратили внимание на то, что бусины были тщательно обработаны посредством механического способа. Скорее всего, использовался токарный станок, изобретенный местными жителями.
Автор: Валерия Орлова