Эксперты назвали опасной покупку смартфонов в России
Эксперты считают, что приобретать смартфоны в России опасно. Связано это с тремя факторами, о которых ритейлеры не сообщают отечественным покупателям.
Первая опасность заключается в неликвидных смартфонах. К примеру, такие аппараты, как Digma, Vertex и WileyFox, привлекают ТОПовыми характеристиками и доступными ценами, но по качеству значительно уступают мировым лидерам индустрии. В результате покупатели получают низкую производительность гаджета, плохой экран и слабую батарею.
Также вызывают опасения акции ритейлеров. Салоны предлагают скидки в двух случаях: смартфон или первоначально стоил на несколько тысяч дешевле, или снижение стоимости появилось после резкого ее повышения. Поэтому, сообщает Life, лучше отказаться от покупки гаджета с “перечеркнутым” ценником.
Смартфоны в России опасны, в частности, из-за недобросовестных консультантов. Есть те, кто работает “на человека” и честно рассказывает о минусах китайского гаджета, другие же сделают всё, чтобы даже самый некачественный девайс был продан.
Поэтому, резюмируют эксперты, к салонам связи нужно обращаться исключительно за новинками мирового рынка. А неизвестные бренды, или гаджеты, которые уже несколько месяцев покоряют мировой рынок, лучше приобретать в Сети.
Ранее эксперты назвали iPhone 8 самым лучшим смартфоном для женщин на 8 марта.
Первая опасность заключается в неликвидных смартфонах. К примеру, такие аппараты, как Digma, Vertex и WileyFox, привлекают ТОПовыми характеристиками и доступными ценами, но по качеству значительно уступают мировым лидерам индустрии. В результате покупатели получают низкую производительность гаджета, плохой экран и слабую батарею.
Также вызывают опасения акции ритейлеров. Салоны предлагают скидки в двух случаях: смартфон или первоначально стоил на несколько тысяч дешевле, или снижение стоимости появилось после резкого ее повышения. Поэтому, сообщает Life, лучше отказаться от покупки гаджета с “перечеркнутым” ценником.
Смартфоны в России опасны, в частности, из-за недобросовестных консультантов. Есть те, кто работает “на человека” и честно рассказывает о минусах китайского гаджета, другие же сделают всё, чтобы даже самый некачественный девайс был продан.
Поэтому, резюмируют эксперты, к салонам связи нужно обращаться исключительно за новинками мирового рынка. А неизвестные бренды, или гаджеты, которые уже несколько месяцев покоряют мировой рынок, лучше приобретать в Сети.
Ранее эксперты назвали iPhone 8 самым лучшим смартфоном для женщин на 8 марта.
Автор: Екатерина Кузнецова