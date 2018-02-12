Появилось видео испытаний новой российской противоракеты
В Сети появилось видео, на котором запечатлены первые испытания новой ракеты ПРО российского производства. Его в соцсети «Вконтакте» обнародовали представители Минобороны.
На ролике можно видеть испытания, проведенные в Казахстане. Пуск ракеты системы ПРО состоялся на полигоне Сары-Шаган. По словам представителей Минобороны, в ходе испытаний ракета выполнила поставленную разработчиками задачу и с точностью поразила условно заданную цель. На сегодняшний день характеристики аппарата, в частности, точность, дальность, сроки эксплуатации, значительно превосходят огневые средства, состоящие на вооружении.
Эта система ПРО предназначена для защиты Москвы от возможных ударов с воздуха.
На ролике можно видеть испытания, проведенные в Казахстане. Пуск ракеты системы ПРО состоялся на полигоне Сары-Шаган. По словам представителей Минобороны, в ходе испытаний ракета выполнила поставленную разработчиками задачу и с точностью поразила условно заданную цель. На сегодняшний день характеристики аппарата, в частности, точность, дальность, сроки эксплуатации, значительно превосходят огневые средства, состоящие на вооружении.
Эта система ПРО предназначена для защиты Москвы от возможных ударов с воздуха.
Автор: Валерия Орлова