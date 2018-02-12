Курс биткоина превысил на биржах 8,5 тысячи долларов США
На валютных биржах произошло удорожание курса биткоина, ведущая криптовалюта подвержена изменением в виду неустойчивости котировок. Рост происходит после недавнего падения ниже 9 тыс. долларов.
Согласно информации экспертов биржи CoinMarketCap, биткоин показал положительный рост, достигнув 8,511 тыс. долларов. Аналитики отмечают, что на протяжении недели стоимость ведущей виртуальной валюты показала нисходящую тенденцию, было зафиксировано снижение до более чем 7 тыс. долларов. Это произошло на фоне нескольких достаточно важных ограничений, связанных с торговлей криптовалютами.
Кристин Лагард, возглавляющая Международный валютный фонд (МФВ), заявила ранее в массмедиа, что глобальное регулирование биржевых операций в данном сегменте неизбежно. На ведущих биржах курс биткоина 2 февраля был зафиксирован ниже чем 9 тыс. долларов США.
Согласно информации экспертов биржи CoinMarketCap, биткоин показал положительный рост, достигнув 8,511 тыс. долларов. Аналитики отмечают, что на протяжении недели стоимость ведущей виртуальной валюты показала нисходящую тенденцию, было зафиксировано снижение до более чем 7 тыс. долларов. Это произошло на фоне нескольких достаточно важных ограничений, связанных с торговлей криптовалютами.
Кристин Лагард, возглавляющая Международный валютный фонд (МФВ), заявила ранее в массмедиа, что глобальное регулирование биржевых операций в данном сегменте неизбежно. На ведущих биржах курс биткоина 2 февраля был зафиксирован ниже чем 9 тыс. долларов США.
Автор: Семен Зайцев