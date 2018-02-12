Дима Билан обратился к родственникам погибших при крушении Ан-148
Дима Билан на своей странице в Instagram обратился к родственникам погибших при крушении Ан-148. Он призвал всех, кто потерял близких в результате трагедии, не падать духом.
Российские звезды в Сети продолжают высказывать свои соболезнования в связи с крушением самолета в Подмосковье. Для них ситуация особо болезненна, так как авиасообщением исполнители и актеры пользуются регулярно. Обратился к близким погибших при крушении и Дима Билан.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент крушения Ан-148 в Подмосковье.
Российские звезды в Сети продолжают высказывать свои соболезнования в связи с крушением самолета в Подмосковье. Для них ситуация особо болезненна, так как авиасообщением исполнители и актеры пользуются регулярно. Обратился к близким погибших при крушении и Дима Билан.
“Такие новости обездвиживают и обезоруживают. Родственники и близкие пассажиров, прошу, не падайте духом! Скорбим”, - написал в Instagram исполнитель.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент крушения Ан-148 в Подмосковье.
Автор: Екатерина Кузнецова