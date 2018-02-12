На севере Санкт-Петербурга пожилая женщина попала под колеса автомобиля
В Санкт-Петербурге под колеса легкового автомобиля попала пожилая женщина. Инцидент был зафиксирован в северной части города в Калининском районе на Светлановском проспекте. Авария произошла около полуночи.
По информации пользователей социальных сетей, ДТП было зафиксировано в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. После произведения осмотра последние приняли решение о госпитализации. Сообщается, что на этом месте очень часто случаются аварии.
Имеется информация, что женщина лежала за транспортным средством, в связи с этим существует вероятность, что ее не только сбили, но и переехали.
По факту случившегося проводится проверка. О состоянии здоровья пострадавшей пока ничего неизвестно.
По информации пользователей социальных сетей, ДТП было зафиксировано в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. После произведения осмотра последние приняли решение о госпитализации. Сообщается, что на этом месте очень часто случаются аварии.
Имеется информация, что женщина лежала за транспортным средством, в связи с этим существует вероятность, что ее не только сбили, но и переехали.
По факту случившегося проводится проверка. О состоянии здоровья пострадавшей пока ничего неизвестно.
Автор: Валерия Орлова