В Санкт-Петербурге 64-летний мужчина ударил медсестру
В Санкт-Петербурге 64-летний мужчина вел себя агрессивно и нанес удар 42-летней медсестре. Приехавшие сотрудники полиции арестовали буйного пациента.
Инцидент произошел в больнице Иоанна Кронштадтского, куда госпитализировали подозреваемого. В пресс-службе МВД сообщили, что их вызвали по поводу избиения 42-летней работницы данного медицинского учреждения.
Сейчас мужчина задержан и находится в одном из отделений полиции. Ведутся следственные действия и разбор всех обстоятельств случившегося.
Инцидент произошел в больнице Иоанна Кронштадтского, куда госпитализировали подозреваемого. В пресс-службе МВД сообщили, что их вызвали по поводу избиения 42-летней работницы данного медицинского учреждения.
Сейчас мужчина задержан и находится в одном из отделений полиции. Ведутся следственные действия и разбор всех обстоятельств случившегося.
Автор: Северов Андрей