В Приморье мужчина ушел на работу и бесследно исчез
В Приморье разыскивают пропавшего мужчину, который ушел на работу и бесследно исчез. Он проживает в населенном пункте Углекаменск. Сведениями делятся местные СМИ.
Родственники рассказали журналистам, что мужчина в прошедшую пятницу, 9 февраля, ушел на работу в 4 часа утра и не вернулся. Дома его ждут жена и ребенок. Ранее подобных ситуаций не происходило. Сообщается, что мужчина работал водителем. С собой житель Приморья, уходя из дома, взял с собой крупную сумму денег. Мужчина имеет темные волосы, крупное телосложение, светлые глаза, вытянутое лицо, широкий лоб.
Супруга пропавшего уже написала заявление в полицию. Поисковая операция уже начата.
Родственники рассказали журналистам, что мужчина в прошедшую пятницу, 9 февраля, ушел на работу в 4 часа утра и не вернулся. Дома его ждут жена и ребенок. Ранее подобных ситуаций не происходило. Сообщается, что мужчина работал водителем. С собой житель Приморья, уходя из дома, взял с собой крупную сумму денег. Мужчина имеет темные волосы, крупное телосложение, светлые глаза, вытянутое лицо, широкий лоб.
Супруга пропавшего уже написала заявление в полицию. Поисковая операция уже начата.
Автор: Валерия Орлова