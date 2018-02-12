В Шушарах из обрушившегося грузового лифта спасли пассажира
Утром 11 февраля в доме под номером шесть на Старорусском проспекте в поселке Шушары из упавшего грузового лифта удалось спасти мужчину. Как утверждают очевидцы, у кабины оторвался трос и благодаря аварийной системе торможения, она падала всего лишь полтора этажа.
Жители дома заметившие происшествие сразу вызвали службы спасения для помощи пассажиру находящегося внутри, у которого, со слов соседей, были проблемы с сердцем. Спасатели приехали незамедлительно и освободили мужчину из кабины грузового лифта, которая застряла между 4 и 5 этажами. Пострадавший находился в хорошем состоянии, немного напуган, но без нареканий на здоровье – все жизненно важные органы были в полном порядке.
Исходя из информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, повреждений в лифте не обнаружено и на месте работают специалисты лифтовой службы. По итогам исследований ими было установлено, что кабина была без дефектов и неизвестны причины дальнейшего падения.
Жители дома заметившие происшествие сразу вызвали службы спасения для помощи пассажиру находящегося внутри, у которого, со слов соседей, были проблемы с сердцем. Спасатели приехали незамедлительно и освободили мужчину из кабины грузового лифта, которая застряла между 4 и 5 этажами. Пострадавший находился в хорошем состоянии, немного напуган, но без нареканий на здоровье – все жизненно важные органы были в полном порядке.
Исходя из информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, повреждений в лифте не обнаружено и на месте работают специалисты лифтовой службы. По итогам исследований ими было установлено, что кабина была без дефектов и неизвестны причины дальнейшего падения.
Автор: Тригуб Сергей