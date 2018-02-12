В Кемерове школьник нанес ножницами ранения однокласснику в области шеи
В Кемерове 9 февраля школьник нанес ножницами ранения своему однокласснику в области шеи. Состояние пострадавшего медики называют стабильным.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, двое школьников 10 лет нашли ножницы, когда проходили по улице. Несовершеннолетние начали играть с ними, после чего один из них случайно нанес ранения однокласснику в области шеи. Около 7 вечера об инцидента сообщили правоохранительным органам.
По факту ранения школьника проводится проверка. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.
Днем ранее в Кемеровской области произошла авария с участием маршрутки и 4 легковых автомобилей.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, двое школьников 10 лет нашли ножницы, когда проходили по улице. Несовершеннолетние начали играть с ними, после чего один из них случайно нанес ранения однокласснику в области шеи. Около 7 вечера об инцидента сообщили правоохранительным органам.
По факту ранения школьника проводится проверка. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.
Днем ранее в Кемеровской области произошла авария с участием маршрутки и 4 легковых автомобилей.
Автор: Екатерина Кузнецова