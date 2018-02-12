В результате падения автомобиля в Яузу в Москве погибли люди
Утром 12 февраля в Москве на Андроньевской набережной неподалеку от церкви Архангела Михаила в реку Яузу влетело авто. По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина, сидевший за рулем «Kia», пробил ограждение и вместе с авто свалился в воду.
В данный момент на месте происшествия работает служба спасения, медперсонал и водолазы. На месте аварии обнаружены погибшие.
В данный момент на месте происшествия работает служба спасения, медперсонал и водолазы. На месте аварии обнаружены погибшие.
Автор: Богданова Ярослава