В Москву придут сильные морозы до -18
В столичный регион придут морозы, столбики термометров станут показывать 18 градусов со знаком минус. По словам сотрудников Гидрометцентра РФ, в Москве февральская копилка осадков за прошедшие сутки пополнилась на 5 мм.
Метеостанция, находящаяся на ВДНХ, зафиксировала, что за минувшие 23 часа в городе выпало 14% месячной нормы влаги. В этом месяце показатель составляет 36 мм. На предстоящей неделе в столичном регионе наступит похолодание. В ночь на завтра, 13 февраля, показатели столбиков термометров опустятся до -15 градусов. Еще на три градуса станет холоднее в четверг.
Серьёзные осадки в Москве и Подмосковье в первой половине этой неделе не ожидаются. К четвергу вырастит атмосферное давление до показателя 761-762 миллиметров ртутного столба.
Метеостанция, находящаяся на ВДНХ, зафиксировала, что за минувшие 23 часа в городе выпало 14% месячной нормы влаги. В этом месяце показатель составляет 36 мм. На предстоящей неделе в столичном регионе наступит похолодание. В ночь на завтра, 13 февраля, показатели столбиков термометров опустятся до -15 градусов. Еще на три градуса станет холоднее в четверг.
Серьёзные осадки в Москве и Подмосковье в первой половине этой неделе не ожидаются. К четвергу вырастит атмосферное давление до показателя 761-762 миллиметров ртутного столба.
Автор: Валерия Орлова