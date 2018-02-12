Семьям погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье выплатят дополнительно по 1 млн рублей
Семьям людей, которые погибли при крушении Ан-148 в Подмосковье, выплатят дополнительно по 1 млн рублей. Информацию подтвердили в пресс-службе губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Пресс-секретарь губернатора Нина Попова заявила, что решение уже принято. Вместе с этим, когда именно семьи погибших могут рассчитывать на компенсацию, не уточняется. Кроме этого, все пассажиры и члены экипажа были застрахованы, поэтому их близкие получат выплаты от страховых компаний. Также выразили желание финансово помочь семьям погибшим губернаторы Московской и Оренбургской областей.
Поисковая операция на месте крушения самолета продолжается. Сообщается об 71 погибшем, но тела всех пассажиров и членов экипажа еще не найдены. Усложняют операцию также погодные условия - сейчас в Подмосковье сильный снег.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент крушения в Подмосковье Ан-148. На кадрах видно, как летательное средство приближается к земле, падает и воспламеняется.
Пресс-секретарь губернатора Нина Попова заявила, что решение уже принято. Вместе с этим, когда именно семьи погибших могут рассчитывать на компенсацию, не уточняется. Кроме этого, все пассажиры и члены экипажа были застрахованы, поэтому их близкие получат выплаты от страховых компаний. Также выразили желание финансово помочь семьям погибшим губернаторы Московской и Оренбургской областей.
Поисковая операция на месте крушения самолета продолжается. Сообщается об 71 погибшем, но тела всех пассажиров и членов экипажа еще не найдены. Усложняют операцию также погодные условия - сейчас в Подмосковье сильный снег.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент крушения в Подмосковье Ан-148. На кадрах видно, как летательное средство приближается к земле, падает и воспламеняется.
Автор: Екатерина Кузнецова