Башкирские школы обеспечат бесплатным питанием для учащихся
В Башкирии детей, обучающихся в школах, в скором времени обеспечат бесплатным питанием, будут охвачены категории младших, средних и старших классов, включая учащихся общеобразовательных учреждений до достижения ими возраста 18 лет.
В Минобразовании РБ сообщили, что речь идёт о лицах, находящихся на обучении в региональных госучреждениях. Основным критерием является статус многодетной или малоимущей семьи, средний душевой доход которых не должен превышать прожиточного минимума по республике. Было разъяснено, кто может в скором времени рассчитывать на бесплатное питание во всех школах и других образовательных учреждениях Башкортостана. Речь идёт об учащихся льготных категорий, имеющих право на питание до достижения определённого возраста. Они проживают в семьях, в которых имеется три и более несовершеннолетних детей. Регулирование предоставления льгот членам данных семей оговорено в законе, предусматривающем господдержку малоимущих, а также многодетных семей.
Особо отмечено, что так называемый родительский взнос на питание детей из семей отдельных категорий полностью противоречит законодательству республики и не является правомерным. Об этом проинформировали в Министерстве образования РБ.
В Минобразовании РБ сообщили, что речь идёт о лицах, находящихся на обучении в региональных госучреждениях. Основным критерием является статус многодетной или малоимущей семьи, средний душевой доход которых не должен превышать прожиточного минимума по республике. Было разъяснено, кто может в скором времени рассчитывать на бесплатное питание во всех школах и других образовательных учреждениях Башкортостана. Речь идёт об учащихся льготных категорий, имеющих право на питание до достижения определённого возраста. Они проживают в семьях, в которых имеется три и более несовершеннолетних детей. Регулирование предоставления льгот членам данных семей оговорено в законе, предусматривающем господдержку малоимущих, а также многодетных семей.
Особо отмечено, что так называемый родительский взнос на питание детей из семей отдельных категорий полностью противоречит законодательству республики и не является правомерным. Об этом проинформировали в Министерстве образования РБ.
Автор: Семен Зайцев