В Оренбургской области 9-месячного ребенка ударило током
В поселке Адамовка Оренбургской области 9-месячная девочка получила электротравму от удара током. Как сообщают представители полиции, исходя из предварительной информации матери, происшествие случилось из-за оголенного провода утюга, куда рукой коснулась малышка.
Медицинские работники бригады скорой помощи обозначили травму ожогом первой и второй степени правой кисти и оперативно доставили девочку в приемное отделение, где после осмотра обозначили что с ней уже все в порядке. Она отделалась сильным испугом, но в целом состояние хорошее и не угрожающее жизни.
В ходе проверки работники полиции устанавливают все возможные детали и обстоятельства ситуации, и по результатам будет вынесено процессуальное решение. Также сотрудники правоохранительных органов настоятельно просят внимательней относиться к электробытовым приборам, не допускать неисправностей и оголенных проводов, ограничивать доступ маленьким детям, особенно к розеткам, при этом соблюдая всевозможные правила безопасности.
Медицинские работники бригады скорой помощи обозначили травму ожогом первой и второй степени правой кисти и оперативно доставили девочку в приемное отделение, где после осмотра обозначили что с ней уже все в порядке. Она отделалась сильным испугом, но в целом состояние хорошее и не угрожающее жизни.
В ходе проверки работники полиции устанавливают все возможные детали и обстоятельства ситуации, и по результатам будет вынесено процессуальное решение. Также сотрудники правоохранительных органов настоятельно просят внимательней относиться к электробытовым приборам, не допускать неисправностей и оголенных проводов, ограничивать доступ маленьким детям, особенно к розеткам, при этом соблюдая всевозможные правила безопасности.
Автор: Тригуб Сергей