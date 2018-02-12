СМИ: В Перми экс-депутат сломал челюсть диджею Smash
В Перми бывший депутат партии «Единая Россия» сломал диджею Smah, который известен как Андрей Ширман, челюсть. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство.
По имеющимся данным, на музыканта набросились двое неизвестных, один из них был бывшим депутатом-единороссом. В результате диджея Smah доставили в травмпункт. Сообщается , что конфликт начался после того, как один из пьяных посетителей подошел к Шираману и попросил сделать совместное фото. Тот отказал мужчине, а он в свою очередь выпил еще больше и стал оттаскивать музыканта от бара. В этот момент к драке подключился экс-депутат Заксобрания.
Диджей Smah получил удар в висок, после чего упал. Несмотря на это, злоумышленники продолжили бить лежащего Ширмана руками. Медики диагностировали у пациента побои и открытый перелом челюсти. Расследование уголовного дела продолжается.
По имеющимся данным, на музыканта набросились двое неизвестных, один из них был бывшим депутатом-единороссом. В результате диджея Smah доставили в травмпункт. Сообщается , что конфликт начался после того, как один из пьяных посетителей подошел к Шираману и попросил сделать совместное фото. Тот отказал мужчине, а он в свою очередь выпил еще больше и стал оттаскивать музыканта от бара. В этот момент к драке подключился экс-депутат Заксобрания.
Диджей Smah получил удар в висок, после чего упал. Несмотря на это, злоумышленники продолжили бить лежащего Ширмана руками. Медики диагностировали у пациента побои и открытый перелом челюсти. Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Валерия Орлова