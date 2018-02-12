В центре Воронежа дорожные ямы залатали матрасами
В центре Воронежа в одном из дворов дорожные ямы залатали матрасами. Об этом рассказали сами жители города в социальных сетях.
Предметом обсуждения стала реставрация дорожного покрытия близ дома на площади Заставы. Судя по фото, местные жители приняли решение отремонтировать дороги матрасами самостоятельно. Насколько эффективна такая реставрация полотна неизвестно, однако инцидент пользователей Сети позабавил. Одни назвали технологию “ноу-хау”, другие - “изюминкой” Воронежа, но большинство сошлось во мнении, что властям города стоит обратить внимание на аварийный участок дороги.
Ранее в Воронежской области объявили в розыск 28-летнего мужчифотоу.
Предметом обсуждения стала реставрация дорожного покрытия близ дома на площади Заставы. Судя по фото, местные жители приняли решение отремонтировать дороги матрасами самостоятельно. Насколько эффективна такая реставрация полотна неизвестно, однако инцидент пользователей Сети позабавил. Одни назвали технологию “ноу-хау”, другие - “изюминкой” Воронежа, но большинство сошлось во мнении, что властям города стоит обратить внимание на аварийный участок дороги.
Ранее в Воронежской области объявили в розыск 28-летнего мужчифотоу.
Автор: Екатерина Кузнецова