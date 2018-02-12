В Уфе в транспортном происшествии пострадали девушка и ее ребенок
10 февраля в городе Уфа попали в аварию два автомобиля пострадавшими оказались пассажиры авто, в одном из которых была молодая женщина с трехлетним ребенком. Транспортное происшествие случилось в девятом часу вечера по улице Сипайловская в направлении улицы Менделеева.
Водитель Ford Focus молодой человек 32 лет въехал в остановившийся Chevrolet Spark, в салоне которого находились девушка 29 лет и ее маленький ребенок. В результате аварии пассажиры Chevrolet остались с ушибами.
По сведениям местной инспекции дорожного движения, девушке и ее дочери предоставили медпомощь.
Водитель Ford Focus молодой человек 32 лет въехал в остановившийся Chevrolet Spark, в салоне которого находились девушка 29 лет и ее маленький ребенок. В результате аварии пассажиры Chevrolet остались с ушибами.
По сведениям местной инспекции дорожного движения, девушке и ее дочери предоставили медпомощь.
Автор: Богданова Ярослава