Mercedes-Benz может покинуть Детройтский автосалон
Компания Mercedes-Benz может отказаться от участия в Детройтском автошоу. По данным Automotive News, производитель больше не заинтересован в показе своих моделей на профильных выставках.
Вместо участия в шоу Mercedes-Benz планирует сосредоточиться на проведении собственных специальных мероприятий. Окончательное решение по этому поводу производитель пока не принял. Как считают эксперты, в случае отказа, примеру немцев могут последовать и другие компании.
Вероятность присутствия моделей данной марки на автосалоне в Детройте очень мала. Не исключается, что концерн Mercedes-Benz вернется к участию в шоу в 2020 году. На данный момент цель автопредприятия – проводить презентации отдельных новых моделях. Также тестируется формат организации совместно с South by Southwest музыкальных и технологических фестивалей, на которых станут зачитываться доклады по темам, связанными с высокими технологиями.
Организаторы Детройтского автошоу и представители Daimler отказались комментировать эту новость.
Вместо участия в шоу Mercedes-Benz планирует сосредоточиться на проведении собственных специальных мероприятий. Окончательное решение по этому поводу производитель пока не принял. Как считают эксперты, в случае отказа, примеру немцев могут последовать и другие компании.
Вероятность присутствия моделей данной марки на автосалоне в Детройте очень мала. Не исключается, что концерн Mercedes-Benz вернется к участию в шоу в 2020 году. На данный момент цель автопредприятия – проводить презентации отдельных новых моделях. Также тестируется формат организации совместно с South by Southwest музыкальных и технологических фестивалей, на которых станут зачитываться доклады по темам, связанными с высокими технологиями.
Организаторы Детройтского автошоу и представители Daimler отказались комментировать эту новость.
Автор: Валерия Орлова