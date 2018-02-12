Ученые: Женщины подвержены повышенному оргазму при занятиях спортом
По мнению ученых, подавляющее количество девушек при посещении спортзала способны получить оргазм, не связанный непосредственно с сексом, ученые связывают данное обстоятельство с уникальной особенностью женского организма.
Выброс эндорфинов, происходящий в ходе тренировок в спортивных клубах у девушек и женщин, получил научный термин coregasm. Исследователи считают, что подобное сексуальное ощущение может проявлять себя достаточно активно на протяжении нескольких часов. Особенно остро ощущаются схватки из-за возбуждения эрогенных зон во внутренней поверхности бёдер и нижней части живота. Сексолог Альфред Кинси впервые изучил подобный аспект в 1953 году. Учёный писал, что не менее 5% молодых женщин, с которыми были проведены собеседования, упоминали об оргазмах в ходе выполнения ими физических упражнений в спортзале.
Возникновение подобного механизма не до конца изучено сексологами. Отмечено, что у определённой части представительниц слабого пола оргазмы, происходящие в публичных местах, в том числе и в спортклубах, вызывают ощущение значительного дискомфорта.
Выброс эндорфинов, происходящий в ходе тренировок в спортивных клубах у девушек и женщин, получил научный термин coregasm. Исследователи считают, что подобное сексуальное ощущение может проявлять себя достаточно активно на протяжении нескольких часов. Особенно остро ощущаются схватки из-за возбуждения эрогенных зон во внутренней поверхности бёдер и нижней части живота. Сексолог Альфред Кинси впервые изучил подобный аспект в 1953 году. Учёный писал, что не менее 5% молодых женщин, с которыми были проведены собеседования, упоминали об оргазмах в ходе выполнения ими физических упражнений в спортзале.
Возникновение подобного механизма не до конца изучено сексологами. Отмечено, что у определённой части представительниц слабого пола оргазмы, происходящие в публичных местах, в том числе и в спортклубах, вызывают ощущение значительного дискомфорта.
Автор: Семен Зайцев