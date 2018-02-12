Ученые обнаружили способ понизить устойчивость рака к химиотерапии
Ученые Мэрилендского университета открыли способ понизить резистентность рака к химиотерапии. Новый метод позволяет “отключать” устойчивость онкологических клеток к этому методу лечения, сообщает Science Daily.
Благодаря чрезмерной экспрессии белков, которые получили название “эффлюксные насосы”, раковые клетки со временем “привыкают” к лечению посредством химиотерапии. Эта особенность позволяет уменьшить концентрацию препарата в онкологических новообразованиях.
Но благодаря исследованиям удалось выяснить, что при помощи воздействия на митохондрии инфракрасным лазером можно уменьшить запас энергии в злокачественных клетках. В результате этого резистентность к химиотерапии удалось уменьшить в значительной степени. Кроме этого, метод дает возможность использовать меньшие дозы препарата, таким образом уменьшая негативный эффект для организма.
Ранее ученые обнаружили в генах летучих мышей секрет долголетия и борьбы с раком.
Благодаря чрезмерной экспрессии белков, которые получили название “эффлюксные насосы”, раковые клетки со временем “привыкают” к лечению посредством химиотерапии. Эта особенность позволяет уменьшить концентрацию препарата в онкологических новообразованиях.
Но благодаря исследованиям удалось выяснить, что при помощи воздействия на митохондрии инфракрасным лазером можно уменьшить запас энергии в злокачественных клетках. В результате этого резистентность к химиотерапии удалось уменьшить в значительной степени. Кроме этого, метод дает возможность использовать меньшие дозы препарата, таким образом уменьшая негативный эффект для организма.
Ранее ученые обнаружили в генах летучих мышей секрет долголетия и борьбы с раком.
Автор: Екатерина Кузнецова