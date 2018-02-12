В Новосибирске мальчик с собакой оказался на оторвавшейся льдине
В Новосибирске двое сотрудников компании по ремонту теплосетей спасли мальчика с собакой, которые оказались на отколовшейся льдине. Мужчинам, за проявленную смелость, объявили о благодарности.
8 февраля мальчик катался на санках, которые тянула привязанная собака, скатившись с крутого склона в речку, он оказался на отколовшейся льдине. Женщина, ставшая очевидцем события, позвала на помощь сотрудников компании «Тепловые сети», которые недалеко готовились к началу ремонтных работ. Узнав, что ребенок находится в опасной ситуации на воде, они взяли веревку с привязанным ведром и оперативно выдвинулись на помощь.
На месте они обнаружили, что льдина с мальчиком отплыла на середину реки, рядом находились люди, которые ничем не могли помочь. Мужчины смогли докинуть ведро с веревкой пострадавшему и посоветовали держать его крепко и лечь, что облегчило подтягивание льдины к берегу. Они одели перчатки на спасшегося парня и быстро отнесли в ГАЗ-66, где растопили печь и одели его в теплые сухие вещи. Не забыли и о собаке, ее мокрую, по просьбе пострадавшего, нашли на берегу и также согрели в теплой машине. Впоследствии ребенка забрали сотрудники полиции и передали родным, которые были очень благодарны смелым, проявившим настоящие мужские качества, работникам-спасателям.
8 февраля мальчик катался на санках, которые тянула привязанная собака, скатившись с крутого склона в речку, он оказался на отколовшейся льдине. Женщина, ставшая очевидцем события, позвала на помощь сотрудников компании «Тепловые сети», которые недалеко готовились к началу ремонтных работ. Узнав, что ребенок находится в опасной ситуации на воде, они взяли веревку с привязанным ведром и оперативно выдвинулись на помощь.
На месте они обнаружили, что льдина с мальчиком отплыла на середину реки, рядом находились люди, которые ничем не могли помочь. Мужчины смогли докинуть ведро с веревкой пострадавшему и посоветовали держать его крепко и лечь, что облегчило подтягивание льдины к берегу. Они одели перчатки на спасшегося парня и быстро отнесли в ГАЗ-66, где растопили печь и одели его в теплые сухие вещи. Не забыли и о собаке, ее мокрую, по просьбе пострадавшего, нашли на берегу и также согрели в теплой машине. Впоследствии ребенка забрали сотрудники полиции и передали родным, которые были очень благодарны смелым, проявившим настоящие мужские качества, работникам-спасателям.
Автор: Северов Андрей