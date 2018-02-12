Сергей Лазарев раскрыл "негигиеничную" привычку Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев раскрыл своим фанатам в Сети "негигиеничную" привычку Леры Кудрявцевой. Как оказалось, телеведущая начинает грызть ногти при сильном волнении.
Лазарев и Кудрявцева часто становятся соведущими на различных мероприятиях. Бывшие возлюбленные отлично ладят, а их дружба “с подколами” на сцене смотрится еще интереснее.
Во время одного из последних мероприятий Сергей Лазарев решил показать Леру Кудрявцеву за кулисами. Как выяснилось, телеведущая грызет ногти. Фанатам звезд этот факт не понравился. Они отметили, что Кудрявцевой стоит избавиться от "негигиеничной" привычки, поскольку она вредит и здоровью, и имиджу звезды.
Лазарев и Кудрявцева часто становятся соведущими на различных мероприятиях. Бывшие возлюбленные отлично ладят, а их дружба “с подколами” на сцене смотрится еще интереснее.
Во время одного из последних мероприятий Сергей Лазарев решил показать Леру Кудрявцеву за кулисами. Как выяснилось, телеведущая грызет ногти. Фанатам звезд этот факт не понравился. Они отметили, что Кудрявцевой стоит избавиться от "негигиеничной" привычки, поскольку она вредит и здоровью, и имиджу звезды.
Автор: Екатерина Кузнецова